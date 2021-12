Romeinse schat van grootste archeologieroof in Gingelom teruggegeven aan Frankrijk. — © TV Limburg

Gingelom

Ons land heeft vandaag een archeologische schat terug gegeven aan Frankrijk. Een Fransman had in september 2019 melding gemaakt van een vondst van 14.000 Romeinse munten op een terrein in Gingelom. Maar na onderzoek bleek dat dat niet kon. Vandaag werd de schat door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele overhandigd aan een officier van de Franse douane.