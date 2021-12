Hulpverlening in Zuid-West-Limburg wordt nog sneller door samenwerking met Walen

Heers / Gingelom

Het kan zo maar zijn dat binnenkort bij een brand aan de taalgrens in Heers of Gingelom Waalse pompiers het vuur komen blussen. Voor het eerst in ons land hebben een Vlaamse en Waalse brandweerzone een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De brandweerzone Zuid-West Limburg en de zone Hesbaye van Borgworm en Hannuit gaat brandweermannen uitwisselen, maar ook voertuigen en materieel. Voortaan zal het principe van de snelste adequate hulp gelden. Wie het snelste ter plaatse is, rukt uit. Het hulpcentrum 112 bepaalt wie tussenkomt. Om taalproblemen te voorkomen, zullen de brandweerkorpsen iemand die het Nederlands of het Frans machtig is, meesturen.