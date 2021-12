Pelt

Uit een bevraging bij vrachtwagenchauffers blijkt dat slechts 18% aangeeft voldoende waardering te krijgen. Daarom organiseert Febetra, de federatie van Belgische transporteurs vandaag de Dag van de Vrachtwagenchauffeur. En in tientallen logistieke centra, winkels en bouwwerven in Limburg wachtte hen vandaag een warm welkom. Zo ook bij Altrea in Pelt.