Dilsen-Stokkem / Maasmechelen

Langs de Rijksweg in Dilsen-Stokkem en Maasmechelen prijken sinds vandaag twee grote billboards met daarop fotocollages van de Maas. De twee kunstwerken van Gentenaar Olivier Goethals zijn een voorsmaakje voor Kunst aan de Maas, een uniek project van kunstencentrum Z33 en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. De komende jaren zullen er verschillende werken van zowel nationale als internationale artiesten opduiken in en rond het RivierPark Maasvallei. Het kunstproject moet voor een toeristische boost zorgen in de grensregio.