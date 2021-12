Max Verstappen naast de kampioenentrofee die hij zondag hoopt in de lucht te steken. — © ISOPIX

Max Verstappen gaat zondag racen om te winnen, niet om Lewis Hamilton van de baan te rijden. Zegt hij in Abu Dhabi. Uiteraard. Wat had je gedacht? Maar je proeft het wantrouwen bij Hamilton, en het gevoel dat hem onrecht is aangedaan bij Verstappen.