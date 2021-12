De een maakt een sopje om de ramen te zemen, de ander kiest voor het gemak van een flacon glasreiniger om vingerafdrukken en vuil van ruiten, spiegels of tafels te poetsen. Huishoudexpert Zamarra Kok spoot met 13 reguliere en ecologische ruitenreinigers en was aangenaam verrast over de goede resultaten. Strepen behoren tot het verleden.