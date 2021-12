Procureur van New York wil Donald Trump laten getuigen in zaak van fiscale fraude

In het kader van haar onderzoek naar mogelijke fiscale fraude vanwege het familie-imperium ‘Trump Organization’ wil procureur Letitia James van New York voormalig Amerikaans president Donald Trump laten getuigen. Dat meldt de Washington Post.

Allen Weisberg, één van de vertrouwelingen van Trump, pleitte in juli schuldig aan fiscale fraude. De man wordt ervan beschuldigd tussen 2005 en 2021 zowat 1,7 miljoen dollar aan voordelen in natura vanwege de Trump Organisation voor de fiscus te hebben weggemoffeld. Hij zou zo hebben vermeden bijna een miljoen dollar federale en lokale belasting te moeten betalen.

James heeft Trump daarom gevraagd om op 7 januari in haar kantoor in New York een verklaring te komen afleggen in de zaak. De Trump Organization wordt ervan beschuldigd te hebben geholpen die voordelen weg te moffelen. De voormalige president gewaagde in juli van een politieke “aanklacht”.