Hulpverleningszones Zuid-West Limburg en Hesbaye ondertekenen eerste Vlaams-Waalse samenwerking

In een unieke Vlaams-Waalse samenwerkingsovereenkomst verklaren de hulpverleningszones Zuid-West Limburg en Hesbaye dat ze over de taalgrens heen de snelste noodhulp bieden, zonder hiervoor kosten aan te rekenen. Het officiële document is donderdag ondertekend in het stadhuis van Hannuit.

De Vlaams-Waalse samenwerking voor onder andere branden en ongevallen verzekert de snelste noodhulp. Bovendien vermijdt het samenwerkingsakkoord een dubbele uitruk voor kleine interventies op de taalgrens. Voor een brandende vuilnisbak in Batsheers bijvoorbeeld werd vroeger zowel het bevoegde brandweerkorps uitgestuurd - in dit geval het korps van Sint-Truiden - als de brandweerploeg die er het snelst arriveert, in dit geval de ploeg vanuit het Waalse Borgworm. “Voor een brandende vuilnisbak is dit niet zinvol. Het hulpcentrum 112 stuurt nu enkel de snelste post uit. Los van taal- of provinciegrens”, zegt zonecommandant Bert Swijsen. “Wel zal indien nodig een officier uit het andere taalgebied worden uitgestuurd om ervoor te zorgen dat de slachtoffers in hun eigen taal kunnen worden bijgestaan. Die officier kan ook als tussenpersoon fungeren voor een vlotte communicatie met de hulpdiensten.” Bij een huisbrand en bij andere zware incidenten rukken alle brandweerkorpsen nog altijd massaal uit, over de taalgrens heen.

De zonecommandanten en de voorzitters van de hulpverleningszones Zuid-West-Limburg en Hesbaye geven toelichting bij de samenwerking. — © Guy Puttemans

Efficiënt

De samenwerking zorgt voor meer efficiëntie en een betere hulpverlening doordat de manschappen optimaal worden ingezet. “Door bij kleine interventies niet langer twee volledige ploegen van aan beide kanten van de taalgrens uit te sturen, blijven meer manschappen in de brandweerposten beschikbaar voor andere dringende noodoproepen”, zegt commandant Marc Duvivier van de zone Hesbaye. De Waalse hulpverleningszone heeft twee brandweerposten in Hannuit en in Borgworm. Daarmee is Hesbaye veel kleiner dan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg die noodhulp biedt in zowat 40 procent van Limburg, via acht brandweerposten in Beringen, Borgloon, Hasselt, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Sint-Truiden, Tessenderlo en Tongeren. Toch blijkt de brandweer van Hesbaye vaker actief in Limburg dan omgekeerd. “Op jaarbasis zijn er zo’n dertig interventies van de brandweer van Hesbaye in Limburg. De brandweerkorpsen van Zuid-West Limburg treden gemiddeld tien keer per jaar op in Waalse gemeenten”, zegt zonecommandant Bert Swijsen. Toch wordt dit niet aan elkaar doorgerekend.

Kosten

Voor een interventie over de taalgrens sturen de brandweerzones geen facturen naar elkaar. Enkel het gebruik van producten zoals reinigingsmiddelen om de weg schoon te maken bijvoorbeeld moeten worden vergoed.

De Waalse brandweerzone meent dat deze samenwerking een voorbeeld is voor de rest van Wallonië. “Het Waalse hulpcentrum 112 houdt nog altijd vast aan de dubbele uitruk. Dit is ridicuul. Daar moeten we vanaf omdat het niet adequaat is”, zegt Marc Duvivier van zone Hesbaye. Hij kan niet verklaren waarom de Walen niet overstappen naar de snelst adequate hulp zoals die in Limburg geldt. “Het is een kwestie van ‘loslaten’ en vertrouwen hebben in collega’s. Je moet ervan uitgaan dat zij hun werk even goed doen”, verduidelijkt Bert Swijsen. De vertrouwensband tussen Zuid-West Limburg en Hesbaye is al goed. Ze werken intussen meerdere maanden samen. Het officiële akkoord werd donderdag uiteindelijk ondertekend. De brandweermensen zullen elkaar binnenkort nog beter leren kennen tijdens gezamenlijke trainingen in het PLOT in Genk.