Dat ze in de voorgaande jaren nooit signalen hebben ontvangen, zegt de voorzitter van Volley Belgium. En waarom de ex-Yellow Tigers zo lang hebben gewacht om hun ongenoegen te uiten over bondscoach Gert Vande Broek. Vreemd. In 2016 was er al een gesprek met de Vlaamse volleybond, inclusief de bondscoach, om de problemen aan te kaarten.