Overheidsvoorschot hield ziekenhuizen recht, “maar hervorming financiering is nodig”

De algemene ziekenhuizen in ons land konden het afgelopen coronajaar globaal positieve financiële resultaten neerzetten, maar dat was enkel en alleen te danken aan het kasvoorschot (ongeveer 1,428 miljard euro) dat de federale overheid ter beschikking stelde. Zonder die steun was iedereen in het rood beland.

De covidpandemie heeft de Belgische ziekenhuizen zwaar geïmpacteerd, niet alleen op menselijk vlak maar ook financieel. De gewone activiteiten vielen noodgedwongen fors terug: het aantal opnames daalde in 2020 met 18 procent, sommige ziekenhuizen noteerden zelfs een derde minder activiteit. Vooral in april 2020 was er een stevige terugval. In de eerste jaarhelft van 2021 -toen de derde coronagolf woedde - bleef het aantal ziekenhuisopnames onder druk staan, maar was er wel een herstel van het aantal daghospitalisaties. Die lagen opnieuw op het niveau van 2019.

Globaal boekten de ziekenhuizen 3,5 procent minder omzet in 2020, tot 14,8 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van de financiële gezondheid van de ziekenhuissector in ons land, door de economen van Belfius. Ook hier zijn er grote verschillen tussen de instellingen: sommigen zagen hun omzet met zo’n 10 procent dalen, terwijl een paar ziekenhuizen er toch in slaagden om meer omzet te boeken. Maar daar tegenover stonden ook hogere kosten. Opgeteld resulteerde dit in een negatief exploitatieresultaat voor de sector van -693 miljoen euro. Maar dankzij de kasvoorschotten van de overheid, waarvan de ziekenhuizen zo’n 837,4 miljoen euro hebben ingeboekt in 2020, was het resultaat nog 112 miljoen euro positief. “Dat is een verbetering ten opzichte van 2019 (83 miljoen euro), maar nog altijd zeer fragiel in vergelijking met de totale omzet”, merkt hoofdeconoom Veronique Goossens op. “De marges blijven flinterdun en zonder voorschotten was iedereen in het rood beland”, klonk het.

De Belfius-hoofdeconoom pleitte dan ook voor een grote hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Dat is nodig om bijvoorbeeld toekomstige uitdagingen als infrastructuur- en onderhoudprojecten, personeelstekorten en digitalisering en cybersecurity op te vangen. Maar eerst zijn er nog de uitdagingen op korte termijn. De covidpandemie is nog niet afgelopen, terwijl de voorschotten slechts tot eind september konden gebruikt worden. Margot Cloet van Zorgnet-Icuro lanceerde donderdag een oproep om die regeling te verlengen tot het einde van de coronacrisis.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) liet weten dat hij een verlenging op de regeringstafel heeft gelegd. “Gezien de vierde golf was een verlenging van de maatregel uiteraard essentieel, zowel voor de laatste drie maanden van 2021 als voor het eerste kwartaal van 2022. Maandag werd op het kernkabinet een principieel akkoord bereikt om in die richting te werken en daar ben ik blij om.”

Voor wat de grondige hervorming van de ziekenhuisfinanciering betreft, liet de minister donderdag nog niet in zijn kaarten kijken. “De crisis heeft aangetoond dat de ziekenhuisfinanciering dringend aan hervorming toe is”, erkende hij. De voorbije weken heeft Vandenbroucke de laatste hand aan een plan gelegd, dat hij in januari wil voorstellen. “De hervorming omvat onder meer een modernisering van de nomenclatuur; een evolutie naar een transparante financiering per pathologie en per opname op basis van gerechtvaardigde kosten; samenwerking tussen ziekenhuizen en tussen ziekenhuizen en de eerstelijnszorg; financiering gebaseerd op basis van de bereikte kwaliteit en tot slot ook op toegankelijkheid van de zorg”, staat in een persbericht.