Philippe Geubels is boos en een overdosis Marc de Bel in ‘De slimste mens ter wereld’

In de laatste aflevering voor de finaleweken ventileert Philippe Geubels zijn ongenoegen over het feit dat Erik Van Looy niet hem, maar wel Bart Cannaerts koos als zijn vervanger tijdens zijn coronabesmetting.

De winnaar van donderdagavond:

Actrice Anne-Laure Vandeputte gaat rechtstreeks naar de finaleweken.

De verliezer:

Geraspte Parmezaanse kaas werd Jan Verheyen fataal in de finaleronde.

Keren maandag terug:

Youtuber Acid en hockeyspeler Alexander Hendrickx.

De beste quotes:

Philippe Geubels hekelt Erik Van Looy omdat hij Bart Cannaerts heeft gekozen om hem te vervangen tijdens zijn coronabesmetting: “Maar ik begrijp het, corona betekent ook smaakverlies”.

***

Bart Cannaerts over het loon dat hij ontving om Van Looy te vervangen: “Ik kreeg hetzelfde als jij Erik. Maar vreemd, ze betalen jou in cash uit. En het moeilijkste was om dat allemaal in mijn koffer te krijgen.”

***

Erik Van Looy doet bij wijze van tip een rennende deerne uit Baywatch na. Geubels: Het lijkt iemand die moet gaan kakken.”

***

Van Looy: “Zou het kunnen: jullie kind op de Playboy?”

Cannaerts: “Dat zou ik niet aankunnen. Die is vijf, he!”

***

Geubels: “Ik heb een bloedgroep die veel voorkomt. ABInbev.”

***

Geubels: “Ik heb een rustgevende cd met walvisgeluiden. Van Free Willy Sommers.”

Het mooiste moment:

Marc de Bel speelt de nostaliechallenge met Ayla die is opgegroeid met zijn boeken. Ze moet zo lang mogelijk zijn boektitels aanhoren zonder te bezwijken. Na acht titels, of 14.88 seconden valt Ayla van haar stoel.

De tussenstand

