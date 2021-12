Gewapende man wandelt minutenlang ongemoeid rond in Amerikaans Capitool

Omstreeks 7.40 uur plaatselijke tijd (13.40 uur Belgische tijd) scande een rötgenscanner een pistool in een tas. De eigenaar werd vier minuten later gelokaliseerd en gearresteerd, aldus de politie van het Capitool, die een onderzoek heeft opgestart. Volgens de 57-jarige man die in het Capitool werkt was hij het wapen in zijn tas vergeten.

Sinds aanhangers van toenmalig president Donald Trump op 6 januari het Capitool bestormden, staat de politie van het parlementsgebouw op scherp. Het incident van donderdag dateert van enkele uren voor huidig president Joe Biden naar het Congres trok voor een hulde aan de overleden senator Bob Dole.