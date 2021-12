Noodlijdende modegroep FNG gaat verder zonder CEO

CEO en voorzitter Paul Lembrechts kondigde eind oktober zijn ontslag aan bij FNG nadat de aandeelhouders zijn verloning hadden verworpen. Intussen bevestigde de raad van bestuur zijn ontslag als voorzitter al, ten laatste op 31 december legt hij ook zijn resterende uitvoerende en bestuursfuncties neer.

Voor de opvolging van Lembrechts lagen twee pistes op tafel. Ofwel zou een van de huidige bestuurders uitvoerende verantwoordelijkheden op zich nemen, ofwel zou de groep een nieuwe CEO aantrekken.

Uiteindelijk koos de raad van bestuur voor de eerste optie en stelde hij unaniem Alain Hellebaut (50), de CEO van speelgoedwinkelketen Maxi Toys, aan als voorzitter. Hellebaut blijft aan de slag als topman van Maxi Toys en zal “specifieke taken die bij FNG bij zijn uitvoerende verantwoordelijkheden horen” gedeeltelijk uit handen geven aan “externe financiële en juridische adviseurs”.

Onzekere toekomst

De toekomst van FNG is erg onzeker. Na het faillissement van Brantano en andere activiteiten, blijft enkel nog de Zweedse webwinkel Ellos over. Er hangen FNG verschillende miljoenenclaims boven het hoofd en er loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar fraude. De beursnotering is nog steeds opgeschort, en het is niet duidelijk wanneer de handel hervat wordt.

Onder Hellebauts leiding blijven de prioriteiten van FNG onveranderd, benadrukt de kersverse uitvoerende voorzitter. “De strategische kapitaalherziening van Ellos Group tot een goed einde brengen, als doorstart voor FNG en in het belang van alle stakeholders.”