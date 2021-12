Belangrijk personage sterft meteen in eerste aflevering van ‘Sex and the city’-reboot

Actrices Cynthia Nixon, Kristin Davis en Sarah Jessica Parker op de set van ‘And just like that...’. — © GC Images

Fans van ‘Sex and the city’ kijken er al lang naar uit, maar morgen is het eindelijk zover: dan kunnen ze kijken naar de eerste aflevering van de reboot van de populaire televisiereeks. In de Verenigde Staten werden de eerste twee episodes woensdag al gelost, en schrokken fans toen een belangrijk personage al meteen het loodje legde. Opgelet: spoilers!

De geruchtenmolen in de aanloop naar de release van ‘And just like that...’ wilde dat hoofdpersonage Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) zou scheiden van Mr. Big (Chris Noth). Maar de werkelijkheid blijkt nog net iets grimmiger: aan het einde van de eerste aflevering ontdekt Carrie haar bewusteloze man op de vloer van de badkamer. Ze probeert hem nog te reanimeren, maar zonder succes. “And just like that, Big died”, zegt Carrie in de voice-over. “En plots ging Big dood.”

De relatie tussen Carrie en Big vormde een belangrijke verhaallijn in de originele serie uit 1998, fans schreeuwden dan ook hun ongeloof uit op sociale media.

De eerste aflevering van ‘And just like that...’ is vanaf vrijdag beschikbaar op Streamz.