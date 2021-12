Crossen in de sneeuw is écht spectaculair: veldrijder Daan Soete raast over de sneeuw in Vale di Sole

De Kempenaar van Group Hens - Maes Containers liet zijn stuurmanskunsten zien in een video van de UCI en toonde aan de crossen op sneeuw écht wel spectaculair is. Al ging het op het einde wel mis voor de 26-jarige Soete, zonder veel erg.

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Van het veldrijden een olympische winterdiscipline maken: het blijft een droom van de UCI. Daarom werd door organisator Flanders Classics een nieuwe wereldbekermanche gecreëerd, om het IOC te bewijzen dat crossen in de sneeuw wel degelijk mogelijk is. Het parcours werd aangelegd op een hoogte van 1.300 meter, in de vallei van Vermiglio, een van de dorpen in Val di Sole en bekend om zijn langlaufpistes. Er was zelfs sprake om kunstsneeuw boven te halen, maar dat is niet nodig.