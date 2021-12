Mathieu van der Poel traint weer na “zware vleeswonde” aan knie, eerste cross komt voorlopig niet in het gedrang

Mathieu van der Poel is vier dagen later dan gepland aangekomen op trainingsstage in Benicassim. Oorzaak is een val tijdens een training in het bos, waarbij hij een grote vleeswonde opliep. Pas begin deze week reisde Van der Poel af naar Spanje, maar ondertussen zit hij wel weer op de fiets.

Zijn eerste cross van het seizoen - de Wereldbeker in Rucphen op 18 december - zou voorlopig niet in het gedrang komen. “We denken dat het wel losloopt”, zegt ploegleider Christoph Roodhooft.

Wielerflits meldde woensdag het nieuws over de kleine blessure bij Van der Poel. “Een val tijdens bostraining”, aldus Roodhooft. “Zijn knie was tamelijk fel geraakt. Een zware vleeswonde, al moest die niet gehecht worden. Er staat nu een grote korst op de knie. Op dit moment gaan we ervan uit dat het zal lukken om te starten in Rucphen, maar dat is geen beslissing die we vandaag zullen nemen. Mathieu zit opnieuw op de fiets, veel meer valt er niet over te zeggen. Hij is gevallen op training, zoals renners vaker vallen. Vandaag Tim Merlier nog, al was bij hem alleen zijn fiets gebroken. Bij Mathieu was er wat meer fysieke schade, wat voor hem uiteraard vervelend is.” (jpdv)