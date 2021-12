Lewis Hamilton arriveert in Abu Dhabi met opvallende boodschap op sweater: “fuck off”

Het staat er in sierlijke letters geschreven, maar de boodschap is minder sierlijk: fuck off. — © ISOPIX

Het zit er bovenarms op tussen de twee rivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen, die zondag strijden voor de wereldtitel Formule 1 in Abu Dhabi. Na een nieuw incident in de Grote Prijs van Saudi-Arabië is de spanning te snijden. De boodschap die Lewis Hamilton op zijn sweater had bij zijn aankomst in Abu Dhabi was in dat licht opmerkelijk: “Fuck off”.