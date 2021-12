Gelauwerde prof is overtuigd: “Energieprijzen gaan flink dalen, met dank aan zonne- en windenergie”

Hasselt

Energieprijzen die de pan uitswingen, politiek gekibbel over gas- en kerncentrales, de Vlaamse markt van zonnepanelen die krimpt,...En toch is professor in de Energietechnologie Bart Vermang (UHasselt/Imec/EnergyVille) optimistischer dan ooit over onze toekomst. “De opmars van zonne-energie is niet meer te stoppen, het wordt straks onze belangrijkste bron van energie. En onze energiefactuur zal zo fors dalen. ”