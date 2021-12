Team DSM gaat, ondanks vertrekkers als Benoot en Van Wilder, gewoon door op zijn elan: “De filosofie zal niet veranderen”

Bij wielerploeg DSM staat ook volgend jaar het team boven het individu. De Nederlands-Duitse ploeg presenteerde zich donderdag vanuit de Industrial Studios in Arnhem met een duidelijke boodschap. “We hebben bij de mannen niet het beste seizoen achter de rug, maar de filosofie zal niet veranderen”, zei hoofdcoach Rudi Kemna, die ook waakt over de vrouwenploeg en het opleidingsteam.

De opmerkelijkste nieuwkomer in het team is John Degenkolb. De 32-jarige Duitser is na vijf jaar teruggekeerd bij de ploeg waar hij zijn grootste successen behaalde. “Het voelt als thuiskomen. Ik heb destijds genoten van de sfeer in het team en voel nog steeds dezelfde ‘spirit’, ook al zijn er veel nieuwe gezichten.” Twee van zijn oud-ploegmakkers maken inmiddels deel uit van de ploegleiding: Roy Curvers begeleidt de sprintgroep, Albert Timmer is ploegleider bij de vrouwen.

Van de renners met wie hij in 2016 bij de ploeg - toen nog Giant-Alpecin - reed is vrijwel niemand over. Het verloop is groot, ook na een jaar waarin slechts acht overwinningen werden behaald: negen renners, onder wie Tiesj Benoot, Ilan Van Wilder en de Australiërs Jai Hindley en Michael Storer, vertrokken en de Ier Nicolas Roche is gestopt. Acht renners zijn nieuw, onder wie dus Degenkolb en Henri Vandenabeele, afkomstig uit de opleidingsploeg.

© BELGA

“Teamwork”

Teambaas Iwan Spekenbrink noemde 2021 een intensief jaar. Zakelijk heeft hij zijn zaken goed voor elkaar met brillenketen Hans Anders als nieuwste partner. In de resultaten zag hij vooral een uitdaging voor volgend jaar. “We zijn zo gretig met een groep waarin alles draait om toewijding.”

Kemna benadrukte dat bij Team DSM ‘teamwork’ voorop staat, roemde de vrouwenploeg die met achttien zeges goed presteerde en noemde alleen de Tour de France een tegenvaller. “In de Giro en de Vuelta hebben we goed gepresteerd.” Curvers zei “niet trots” te zijn op het afgelopen seizoen. “Maar het helpt soms om dingen te veranderen. Het gaat erom een inspirerende en motiverende omgeving te creëren. De filosofie zal altijd hetzelfde blijven.”

Dat merkte Degenkolb al. “Ik kijk echt uit naar het eerste trainingskamp en de start van het seizoen. We gaan een unieke groep creëren.”