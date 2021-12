Brusselse regering akkoord over tijdelijke oplossing voor Uber-chauffeurs

De tijdelijke oplossing maakt het mogelijk dat de uitbaters-chauffeurs van de sector van het verhuur van voertuigen met chauffeur, die door een beslissing van het Brussels hof van beroep geen toegang meer hadden tot het UberX-platform, hun werk in het Brussels Gewest kunnen hervatten binnen een juridisch kader. Zo moeten de chauffeurs bewijzen dat ze deze activiteit gemiddeld 20 uur per week uitoefenen. Dat moet een oplossing bieden voor de chauffeurs die voornamelijk hiervan afhangen voor hun inkomen.

De chauffeurs mogen enkel ritten uitvoeren die vooraf via een platform werden besteld. Het oppikken van klanten, parkeren op de openbare weg of op een taxiplaats zijn verboden. Ook mogen ze de voorbehouden rijstroken (voor bus en taxi) niet gebruiken.

De platformen kunnen een tijdelijke erkenning krijgen indien ze een vestigingseenheid in België hebben die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ze moeten Brussel Mobiliteit ook informatie verstrekken over de chauffeurs, de exploitanten en de algemene voorwaarden in verband met de aansluiting bij het platform. De chauffeurs mogen overigens niet verplicht worden om zich maar bij één enkel platform aan te sluiten. Indien de platformen die erkenningsvoorwaarden niet naleven, kan de minister-president hun erkenning binnen een termijn van tien dagen intrekken.

“Mijn regering heeft zeer hard gewerkt en we zijn tevreden dat we vandaag een tijdelijke oplossing kunnen voorstellen, waardoor het voor de chauffeurs die getroffen zijn door de beslissing van Uber mogelijk moet worden gemaakt om snel terug aan de slag te gaan. Dit voorstel respecteert de gerechtelijke uitspraken van de voorbije jaren over dit elektronische platform en effent tegelijk het pad voor de toekomstige ordonnantie die een volwaardig uniek statuut voor het beroep zal vaststellen. Daar ben ik zeer verheugd over”, stelt minister-president Rudi Vervoort, die erop wijst dat het opleidingsbesluit dat de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van chauffeur gelijkschakelt, volgende maand van kracht wordt.