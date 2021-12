Onvermijdelijke klap voor Qhubeka: World Tour-licentie geweigerd, Belgische renners al elders onder dak

De Internationale wielerunie UCI heeft laten weten dat Qhubeka NextHash geen World Tour-licentie krijgt voor komend seizoen. De ploeg zit al maanden in moeilijk financieel vaarwater en had uitstel gekregen om extra kapitaal te vinden, maar nu hakt de UCI de knoop door. De Afrikaanse ploeg krijgt geen startrecht meer in de grote koersen. De drie Belgische renners die afgelopen seizoen voor Qhubeka reden, vonden al een nieuwe werkgever voor komend seizoen.

Qhubeka, voorheen Qhubeka-ASSOS- vond met NextHash een nieuwe cosponsor, maar dat volstond niet om de financiële toekomst van de ploeg te garanderen. In het najaar kregen de renners al te horen dat ze voor 2022 een nieuwe ploeg mochten zoeken, maar intussen speurde Doug Ryder naar vers kapitaal.

Voor de internationale Wielerunie UCI is de tijd echter op. De UCI maakte de lijst van teams die komend seizoen deel uitmaken van de World Tour en daarop ontbrak Qhubeka NextHash.

“Nadat we de teams hebben gehoord die zich niet meteen hebben kunnen registreren bij de UCI, heeft de licentiecommissie beslist om de registratie van Qhubeka NextHash te weigeren.”

Met Sander Armée, Dimitri Claeys en Victor Campenaerts had de Zuid-Afrikaanse ploeg afgelopen seizoen drie Belgen in dienst. Campenaerts vond onderdak bij Lotto-Soudal. Dimitri Claeys bij Intermarché-Wanty-Gobert en Sander Armée bij Cofidis.

Arkéa-Samsic profiteert

Doordat Qhubeka uit de World Tour verdwijnt, blijven er nog slechts 18 ploegen over met dat statuut in vergelijking met vorig jaar. Alpecin-Fenix heeft als beste ploeg in het procontinentale circuit sowieso automatisch startrecht in de World Tour-koersen. De vrijgekomen plaats is goed nieuws voor Arkéa-Samsic, dat ook als procontinentale ploeg automatisch startrecht verwerft. Als derde in de stand van de procontinentale teams krijgt TotalEnergies startrecht (geen plicht) in de eendagswedstrijden, voor grote rittenkoersen moet het nieuwe team van Peter Sagan blijven rekenen op een wild card.