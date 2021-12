Hoe Stijn Coninx in 1987 bij toeval de Urbanus-film Hector regisseert

Stijn Coninx vertelt in ”Wat een Jaar” over hoe hij bij toeval ‘Hector’, de populaire film uit 1987 met Urbanus, heeft geregisseerd: “Het was snel beklonken. Ik assisteerde toen Dominique Deruddere, maar die kon de film niet maken. Ik kreeg een telefoontje op vrijdag en op maandag was ik ineens gepromoveerd! Het was een fantastische belevenis en een groot avontuur met Urbain. Ik denk dat ik meer kippen heb gevangen in die periode dan in de rest van mijn leven!”