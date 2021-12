Diest opent nieuw vaccinatiecentrum voor inwoners van vier gemeenten

De vier gemeenten beheerden in de eerste vaccinatieperiode samen al een vaccinatiecentrum in cultuurcentrum Den Amer in Diest, maar dat is sinds 15 september opnieuw in gebruik voor culturele activiteiten. In overleg met de Eerstelijnszone Demerland is nu gekozen voor de inrichting van een vaccinatiecentrum in Webbekom. “Dankzij de inspanningen van Interleuven kunnen we terecht in het gebouw op het bedrijventerrein in Webbekom, Industrieterrein nr. 8, recht tegenover firma Harol”, leggen de burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) en Erik Van Roelen (Halen, CD&V) uit. “Het gebouw is vlot bereikbaar voor alle inwoners en ligt vlak naast de op- en afrit van de E314.”

Vooral voor de inwoners van Halen is dit heel interessant. Het bedrijventerrein van Webbekom ligt vlakbij Halen en ook voor vele inwoners van de andere drie is het dichtbij. Sinds de sluiting van Den Amer als vaccinatiecentrum moeten zij allemaal naar het andere vaccinatiecentrum van de Eerstelijnszone in Aarschot. Op maandag 17 januari 2022 openen de vier gemeenten ook weer een callcenter, dat eveneens in Webbekom wordt gevestigd. Daar kunnen inwoners terecht met vragen over hun vaccinatie én om hun afspraak te bevestigen of wijzigen. Het nummer 013 39 19 19 is vanaf dan opnieuw elke werkdag bereikbaar van 9 tot 16 uur. Voor de vaccinatie ontvang je van de Vlaamse Overheid een persoonlijke uitnodiging met daarop dag, de plaats en het uur waarop je je mag laten vaccineren. Enkel op die locatie is voor jou een vaccin gereserveerd. Het is dus niet mogelijk om dit te wijzigen. Je moet je afspraak wel bevestigen. LW