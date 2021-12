Wolf doodt drie geitjes in Pelt: “Vierde is naar dierenarts, grote kans dat ze het niet haalt”

De eigenares is er het hart van in. “Toen ik donderdagmorgen mijn dieren wou voeren, kwam ik er bij uit. Het was gruwelijk om te zien”, vertelt ze. “Voor drie dieren kwam alle hulp te laat. Eentje is zelfs doormidden gebeten. Een dier dat aangevallen was in de flank, bleek nog in leven en is voor verzorging overgebracht naar de dierenarts. Maar de kans is groot dat ze het niet haalt.”

De wolf wist zich een weg te banen via een opening tussen de omheining en betonnen schutting. “Hij heeft de hele draad eigenlijk kapot getrokken. In de modder zijn de pootafdrukken duidelijk te zien. Het jammere is dat we volop bezig waren met het wolfproof maken van de omheining. We beseffen immers dat in de wintertijd de wolf op zoek gaat naar voedsel en we wilden onze eigen dieren beschermen. Woensdag zou de stroom worden aangebracht, maar we zijn dus net te laat. Deze namiddag komt wel het Wolf Fencing Team om een voorlopige extra bescherming te voorzien zodat tenminste mijn andere dieren veilig zijn.” (gvb)

