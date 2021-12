50 maanden cel voor seksverslaafde ex-schepen van Heusden-Zolder

De man moest donderdag voor de correctionele rechtbank in Brussel verschijnen omdat hij op frauduleuze manier meer dan 300.000 euro aan Vlaamse coronasubsidies wist te bemachtigen en de fiscus nog voor meer dan anderhalf miljoen euro bij de neus nam. Vier andere verdachten, bij wie zijn echtgenote en minnares, kregen gevangenisstraffen van 1 jaar en 24 maanden. De rechtbank verklaarde ook 1,75 miljoen euro verbeurd.

Het onderzoek naar Özer begon in 2018 omdat één en ander schortte aan de belastingaangifte van één van de vennootschappen die hij bestuurde en hij er alles aan deed om aan een belastingcontrole te ontkomen. Na enig speurwerk bleek dat de man een hele resem vennootschappen controleerde en daarmee op grote schaal btw-fraude pleegde. Zo beschikte hij bij een tiental banken over volmachten op bankrekeningen van vennootschappen waarvan hij niet officieel bestuurder was, maar waar hij stromannen had geplaatst. In sommige gevallen ging dat om zijn echtgenote of kennissen. Hij schakelde ook zijn minnares en haar familie in het buitenland in. Dankzij de witwaspraktijken kon hij een luxe villa in Heusden-zolder en een groot gebouw in de buurt van Istanbul kopen.

Corona

Toen in het voorjaar van 2020 de coronapandemie losbrak en de Vlaamse overheid verschillende premies in het leven riep om noodlijdende bedrijven te ondersteunen, begon de boekhouder ook gretig maar onterecht dergelijke premies aan te vragen. “Terwijl zijn vennootschappen geenszins beantwoordden aan de voorwaarden om die subsidies te krijgen. Het plan werkte, tot plots opviel dat alle aanvragen vanuit hetzelfde e-mailadres waren gestuurd”, aldus meester Dirk Dewandeleer voor het Vlaamse Gewest.

Seks

Alles bij elkaar zou de man 1,8 miljoen euro verdiend hebben aan zijn illegale praktijken. Geld dat hij volgens zijn advocaat vooral gebruikte om in het buitenland naar bed te gaan met verschillende dames, seksfeestjes, speculeren met cryptomunten. Maar ook om uit te delen in arme wijken aan kansarmen. Het gedrag kan volgens de verdediging worden verklaard aan de psychologische problemen van de ex-schepen. “Hij lijdt aan het NLD-syndroom. Hij wil zich door iedereen geliefd voelen”, zegt meester Jan-Pieter Everts.

Dat argument vond bij de rechtbank geen enkel gehoor. Die zag bij de man een zeer gewiekst handelen en een verregaand gebrek aan schuldinzicht. De rechtbank vreesde ook dat de man zich aan zijn straf zou onttrekken en beval de onmiddellijke aanhouding.

Naast de boekhouder stonden ook zijn echtgenote, minnares en twee stromannen terecht. De echtgenote daagde niet op voor de rechtbank maar de twee stromannen en de minnares verklaarden dat zij niet op de hoogte waren van de illegale praktijken van de boekhouder. Volgens de rechtbank wisten de vier maar al te goed wat er aan de hand was vandaar dat ze ook werden veroordeeld.