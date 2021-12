Amélie Mauresmo eerste vrouw die baas wordt van Roland Garros

Amélie Mauresmo (42) is aangeduid als nieuwe toernooidirectrice van Roland Garros. Ze is de eerste vrouw aan het hoofd van het grandslamtoernooi in Parijs.

De voormalige tennisster is de opvolgster van Guy Forget, die op het eind van dit jaar zijn functie neerlegt. "Ik ben heel fier het team van Roland Garros te vervoegen", aldus Mauresmo in een persbericht. "Ik heb deze functie aanvaard met sterke ambities. Ik zal die uitdragen met de veeleisendheid, vrijheid en passie die me altijd gedreven hebben."

Amélie Mauresmo, die in 2009 haar racket aan de haak hing, heeft 25 titels in het enkelspel op haar palmares. Ze won de Australian Open en Wimbledon in 2006 en de Tour Finals in 2005. (belga)