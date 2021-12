Met deze duurzame en betaalbare tas lopen plots alle celebs rond

Het handvat van de Gabbi-tas – een ontwerp van tassenlabel JW Pei – is geïnspireerd op het haaraccessoire de scrunchie en oogt een beetje als een grote croissant. De tas is gemaakt van 100% vegan leer, afkomstig van gerecycleerd plastic en is verkrijgbaar in maar liefst veertien kleuren, waaronder roze, lila, klassiek zwart en zonnig geel.

Wanneer er een nieuwe it-bag op de sociale media opduikt, gaat het meestal om een luxetas die voor de gewone mens vaak onbetaalbaar is. Zo niet de Gabbi-tas, want ze is heel budgetvriendelijk: voor nog geen 80 euro kun je er al een aanschaffen.

Ook in België wordt de trend opgepikt: make-up artist Liene Meneve postte er al een kiekje van op haar Instagram.

© Instagram @Liene