De overheid heeft voor 280 miljoen euro twee grote gebouwen gekocht in de Brusselse Noordwijk. De regering investeert in een keer ook 90 miljoen euro om ze onder andere ‘aanslag-proof’ te maken. De knoop werd snel doorgehakt, en dus moest ook de begroting in zeven haasten nog aangepast en goedgekeurd worden. Niet iedereen is blij met die gang van zaken, maar ‘er waren kapers op de kust’.