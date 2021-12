200-tal werknemers Fedasil voeren actie bij kabinet-Mahdi en eisen meer opvangplaatsen

Ongeveer 200 mensen, werknemers van Fedasil en sympathisanten uit het middenveld, hebben donderdagochtend actiegevoerd in de buurt van het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. Ze eisen structurele oplossingen voor de opvangcrisis. In een reactie wijst Mahdi op de al genomen initiatieven en benadrukt hij dat hij partners nodig heeft om dit op te lossen.

De actievoerders stonden niet letterlijk voor de deur van het kabinet aan de Lambermontstraat, want dat gebouw ligt in de zogenoemde ‘neutrale zone’, maar iets verderop op het kruispunt van de Kunstlaan en de Belliardstraat. Toch waren ze tot op het kabinet te horen. Dat was ook de bedoeling, met veel lawaai wilden de actievoerders Sammy Mahdi wakker maken. Symbolisch hadden ze een bed opgesteld op het kruispunt. Het verkeer werd op geen enkel moment verstoord.

“Mensen leven nu al weken op straat en dat is onaanvaardbaar”, legt Simon Vanmechelen het waarom van de actie uit. Hij is centrumdirecteur Fedasil in Sint-Truiden. “Tegelijkertijd zijn onze teams uitgeput. Op deze manier kunnen we niet meer verder. De piek nu in asielaanvragen is niet uitzonderlijk. Opvang gaat altijd omhoog en omlaag. Hier moesten we op voorbereid zijn. We hebben structurele oplossingen nodig.”

Sammy Mahdi ontving op zijn kabinet een delegatie. Hij noemde dat gesprek “heel constructief”. Ook ging hij even op straat de confrontatie aan met enkele actievoerders. Hij toonde begrip voor hun frustratie en verzekerde hen dat hij alles in het werk stelt om de opvangplaatsen te voorzien.

© BELGA

“Stellen alles in het werk”

“We hebben de voorbije anderhalve maand 2.200 opvangplaatsen geopend”, legde Mahdi in een video-interview aan Belga uit. “Mijn diensten stellen alles in het werk om voldoende plaatsen te creëren, maar we hebben partners - lokaal, maar ook binnen de regering - nodig om eruit te geraken. In 2015 en 2016 is dat gelukt, omdat iedereen, op het federale en het lokale niveau er zich heeft achter gezet, dat moet nu ook lukken.”

“De schuld doorschuiven naar iemand anders moet stoppen”, reageerde Simon Vanmechelen.

Een aantal ngo’s ondersteunden de actie van Fedasil ter plaatse: Caritas, Dokters van de Wereld, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRÉ, burgerplatform BxlRefugees.