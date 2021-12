Bij één besmetting in de klas, zijn er tot vier verborgen besmettingen

Per kind met coronasymptomen in het lager onderwijs zitten nog drie of vier besmette leerlingen in dezelfde klas die ­onder de radar blijven. Maar een hele klas testen is niet meer verplicht, ook niet als de groep in quarantaine moet.

De tijd waarin de hele school een wisser in de neus kreeg na een handvol positieve besmettingen ligt achter ons. Vandaag moeten de leerlingen van een klas waarin twee of meer leerlingen besmet zijn wel allemaal zeven dagen in quarantaine, maar daarmee is de kous af. Over een verplichte test van de klas staat in de noodremprocedure voor lagere scholen van het Vlaams Onderwijs geen woord. Een test wordt zelfs niet meer aangeraden.

"Terwijl we uit onderzoek heel goed weten dat er per besmet kind met symptomen nog drie tot vier besmette kinderen in de klas zitten", zegt biostatisticus Geert Molenberghs. "Die vertonen trouwens in 80 procent van de gevallen geen enkel kenmerk van corona. Het gevaar is dat, als ze niet getest worden, er geen rekening wordt gehouden met het feit dat ze mogelijk besmet zijn. Ouders of broers en zussen zetten hun leven gewoon voort. De kinderen in quarantaine worden zelfs naar de grootouders gebracht. Met het risico dat het virus zich toch verder verspreidt, ook bij risicogroepen."

Steven Van Gucht is daarom niet tevreden dat het testen geen verplichting meer is. Al wil hij dat niet met zoveel woorden zeggen. "Schrijf gewoon dat dit zeker niet ons advies was." Hij raadt iedereen aan om zijn gezond verstand te gebruiken. "Eigenlijk kun je er het best van uitgaan dat je kind dat in quarantaine zit, besmet is", zegt de viroloog. Sciensano raadt op zijn website een test aan voor klassen waar meerdere leerlingen besmet zijn. "En nog beter dan ervan uitgaan dat je kind besmet is, is dat je het kind met een zelftest controleert." Molenberghs treedt hem daarin bij. Hij zou ook alle andere gezinsleden controleren.

Geen capaciteit

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) reageert verwonderd en enigszins gepikeerd op de bezorgdheid. "We denken dat we net heel strenge en verregaande quarantainemaatregelen hebben voor het lager onderwijs", klinkt het op zijn kabinet. "Ons kan geen onvoorzichtigheid ver­weten worden. Trouwens, die focus op het alleen maar testen van de kinderen met symptomen is door de ministers van Gezondheid beslist. Die beslissing kwam er nadat huisartsen en de eerstelijnszorg een duidelijk signaal hadden gegeven dat er geen capaciteit meer was om iedereen te testen."

"Oké, het is een praktische beslissing", reageert Van Gucht. "Maar de maatregelen rond het testen van leerlingen in het lager onderwijs zijn in enkele maanden tijd van het ene uiterste naar het andere gegaan. Als je wacht tot kinderen symptomen vertonen, ben je te laat. Nu varen we nog tot aan de verlengde kerstvakantie vaak blind."