Voormalige Playmate doet boekje open over Playboy Mansion van Hugh Hefner: “Het leven was er hels”

Holly Madison, ex-vriendin van Hugh Hefner en voormalig inwoonster van diens Playboy Mansion, doet een boekje open over het leven achter gesloten deuren in het befaamde huis. Het zou er minder glamoureus aan toe gaan dan het op televisie lijkt, zegt ze. Meer zelfs: “Het leven was er hels.”

Het is niet voor het eerst dat voormalige Playboybunnies een boekje opendoen over het leven in de zogenaamde Playboy Mansion, het huis van wijlen Hugh Hefner. Ook Holly Madison, intussen 41, vertelt nu openhartig over het leven in het Playboy-huis. Zo zegt ze dat ze tussen 2001 en 2008, de periode dat ze met Hefner samen was, meerdere keren bezweek aan de druk om “er precies uit te zien zoals iedereen daar”.

Dat ze op een dag besloot haar coupe korter te knippen, viel dus niet in goede aarde. “Hij flipte daarop”, zegt Madison. “Hij schreeuwde tegen me en zei dat ik er oud, hard en goedkoop uitzag.” Een vriend van Hefner, Jonathan Baker, bevestigt het verhaal. “Ik herinner me dat ze haar haar knipte en dat hij daar erg ongelukkig mee was”, klinkt het. “Tja, zijn wereld.”

Vandaag woont Madison met haar twee kinderen in Las Vegas. — © Instagram Holly Madison

Hefner – die in 2017 op 91-jarige leeftijd stierf – had meerdere seksuele relaties met de jonge vrouwen in het landhuis. Om de zoveel tijd was een andere vrouw zijn “belangrijkste vriendin”. Die manier van leven, en al het drama errond, maakte het leven in het huis vaak hels, schreef Madison eerder in haar boek Down the rabbit hole. In het emotionele relaas zegt de vrouw ook dat ze zich vaak afgesneden voelde van de wereld en van andere playmates, zeker nadat ze gedwongen werd haar baan als serveerster op te zeggen. Toen ze vroeg om een therapeut te zien omdat ze zich depressief voelde, werd dat geweigerd.

Aanleiding van de onthullingen is een nieuwe docuserie op het Amerikaanse A&E Network, Secrets of Playboy, met interviews met “collega’s, leidinggevenden, playmates en medewerkers vanop elk niveau van het merk”. De serie is te zien vanaf 24 januari.