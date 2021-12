Zeldzame rode wouw vergiftigd in Heers: natuurinspectie start onderzoek

De Natuurinspectie is een onderzoek gestart nadat op een veldweg in Heers een verzwakte rode wouw werd gevonden. Het heeft er alle schijn van dat deze zeldzame aaseter werd vergiftigd. De vogel bekomt momenteel in het Natuurhulpcentrum.

Het waren de mensen van Animal Rescue Service die woensdag een telefoontje kregen dat er een verzwakte roofvogel op een veldwegje was gesignaleerd. De verrassing was groot dat het een rode wouw - een uiterst zeldzame soort hier - was. De vogel kon simpelweg worden opgeraapt. “Wat meteen opviel was ‘vers’ bloed aan de snavel en een dikke krop.. Dus we hadden al meteen een vermoeden van vergiftiging,” zegt Matthieu Helleputte van ARS vzw.

Krop

De vogel werd naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gebracht. “In de krop van de vogel werd nog aas gevonden. Dat is intussen meegenomen door de natuurinspectie om te onderzoeken. Onderzoek in het labo gaat duidelijk maken wat de vogel bijna fataal werd. Maar laat me zeggen dat alles op vergiftiging wijst. Vooral ook omdat er slijmen uit de bek kwamen en de vogel erg verzwakt was”, zegt Sil Janssen. Door de krop leeg te maken en te spoelen en medicatie te geven, hopen ze dat de vogel gered kan worden. “De nacht heeft hij intussen gehaald. Alleen is de roofvogel er nog lang niet.”

De rode wouw is een uiterst zeldzame soort in Limburg. “Er zijn nog maar enkele gekende broedgevallen in Nederlands Limburg en Voeren. Dat nu precies zo’n vogel het slachtoffer wordt, is heel jammer. Want zo’n vogel doet niets kwaad. Het is tenslotte een aaseter.” mm

De vogel zat gewoon aan de kant van een veldweg. — © ARS vzw