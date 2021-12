Britse premier Boris Johnson voor zevende keer vader geworden

In een verklaring zei een woordvoerster dat het goed gaat met het gezin: “De premier en mevrouw Johnson zijn verheugd om eerder vandaag de geboorte van een gezond meisje in een ziekenhuis in Londen aan te kondigen”, klinkt het. “Het gaat heel goed met zowel moeder als dochter. Het paar wil het briljante NHS-kraamteam bedanken voor al hun zorg en steun.”

Het meisje is het zevende kind van de premier, iets wat hij pas in september bevestigde na veel speculatie over hoeveel kinderen hij heeft. Met zijn tweede vrouw, Marina Wheeler, kreeg Johnson vier kinderen. Ook is er een vijfde kind uit een buitenechtelijke affaire. In juli maakte zijn huidige vrouw Carrie Symonds, voormalig persmedewerker van de Conservative party, bekend dat ze een tweede kind kreeg. Ze maakt tegelijkertijd ook bekend dat het koppel eerder te maken kreeg met een miskraam. Carrie is met haar 33 jaar 24 jaar jonger dan de premier.