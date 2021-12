Vlaanderen mikt op 3,7 miljoen boosterprikken tegen eind januari

Aanschuiven voor de boosterprik in Gent. — © fvv

Van alle volwassen Vlamingen wiens interval voor de boosterprik is verstreken, is er intussen 90 procent uitgenodigd. Dat laat Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) donderdag weten. De komende weken wil Vlaanderen de boostercampagne verder opschalen. Tegen eind januari mikt Vlaanderen op 3,7 miljoen boosterprikken en tegen eind februari moet quasi alle 4,4 miljoen volwassen Vlamingen de kans hebben gehad om de herhalingsprik te laten zetten.

Volgens minister Beke zet Vlaanderen alle zeilen bij om vaart te maken met de boostercampagne. Het is de bedoeling om dit jaar nog alle 65-plussers, de mensen met een verzwakte immuniteit, de bewoners van woonzorgcentra en heel wat gevaccineerden met Johnson & Johnson een extra prik te geven. Het gaat in totaal om zo’n 2,5 miljoen Vlamingen, bijna de helft van de volwassen bevolking.

Vlaanderen wil “zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen prikken”. De snelheid hangt wel mee af van de capaciteit van de vaccinatiecentra, maar vooral ook van de nodige intervallen. Zo is er voor Johnson & Johnson een interval van minstens twee maanden voorzien. Bij AstraZeneca gaat het om minstens vier maanden en bij de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) gaat het om zes maanden.

Wekelijks 300.000 tot 400.000 burgers

Van de Vlamingen wiens interval is verstreken, is volgens minister Beke intussen 90 procent uitgenodigd. Er komen wekelijks 300.000 tot 400.000 burgers bij wiens interval verloopt. “Onze prikcapaciteit is voldoende hoog om al deze burgers dezelfde week een uitnodiging te sturen”, klinkt het.

Bedoeling is om tegen eind februari “zoveel mogelijk Vlamingen” een boosterprik gegeven te hebben. Tegen eind januari zou de teller al op 3,7 miljoen volwassen Vlamingen moeten staan.

Intussen nemen andere landen extra maatregelen in de strijd tegen de omikronvariant. “De omikronvariant baart ons zeker en vast zorgen en wij volgen de ontwikkelingen van deze variant dan ook nauwgezet op”, stelt minister Beke. “We overleggen voortdurend met de experten over de ontwikkelingen omtrent het virus en met het Agentschap Zorg en Gezondheid over de vooruitgang van onze boostercampagne.”