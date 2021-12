Tongeren

Strak in het pak maakte Marc Castermans (53) donderdag zijn opwachting in het Tongerse hof van assisen. De Bilzenaar staat er terecht voor de moord op Ronald Vandereycken. Bijzonder is dat het lijk van de Genkenaar nooit teruggevonden werd. Begraven? Verhakseld? Of opgelost in zoutzuur?