Eerste Limburgs walk-in testcentrum start in Genk: “Voor iedereen toegankelijk”

Donderdagochtend is in Genk het eerste walk-in testcentrum van Limburg geopend. Vlaams minister Wouter Beke ging een kijkje nemen. Het testcentrum komt in de plaats van de testbus die nu meer gericht ingezet kan worden op locaties waar de nood het hoogst is. Iedereen met lichte symptomen en zonder vaste afspraak of code kan zich dan melden voor een screening op Onderwijslaan 91 in Genk.

Het voormalige OCMW-gebouw werd eerder al gebruikt als triagecentrum voor mensen die mogelijk besmet zijn door Covid-19. Met de nieuwe golf aan besmettingen wordt het gebouw opnieuw gebruikt in de strijd tegen de verspreiding van Covid-19. Iedereen kan zich aanmelden voor een test, of het nu gaat om mensen met lichte symptomen, zonder afspraak of code. Vlaams minister Wouter Beke kwam donderdagochtend een kijkje nemen in het testcentrum. “In samenwerking met de stad Genk hebben we de testcapaciteit verruimd”, zegt minister Beke. “Dat is het gevolg van het toenemende aantal besmettingen. Dat brengt met zich mee dat ook het aantal hoogrisicocontacten toeneemt en dat die mensen ook allemaal getest moeten worden. Om te voorkomen dat het testen een probleem dreigt te worden, hebben we een opschaling voorzien.”

Testbus

Beke wijst er op dat heel wat mensen niet overweg kunnen met het online registreren en downloaden van de code die vereist is bij officiële testen. “Die mensen kunnen naar dit testcentrum komen en worden begeleid zodat ze hun code ook effectief kunnen krijgen en meteen ook getest worden. Het testcentrum komt inderdaad in de plaats van de testbus in het Thor Park. Die hadden we ingezet om de druk van de ketel te halen. Dat betekent dat we die bus nu achter de hand kunnen houden en gebruiken op plaatsen waar dat bijkomende testcapaciteit nodig is.” Volgens Beke wordt meteen ook alle energie gestoken in de boosterprik. “Dat verloopt inmiddels heel vlot. In Limburg alleen al zijn inmiddels 200.000 boostervaccinaties gezet.”

Personeel

Voor Ria Grondelaers is het haar laatste wapenfeit als schepen. Vanaf januari wordt ze vervangen door Sara Roncada. “We hebben het oude wijkcentrum van het OCMW ter beschikking gesteld om te gebruiken als tijdelijk testcentrum”, zegt Grondelaers. “Testen is in principe gratis. Je moet daarvoor een code gebruiken die daarvoor online ter beschikking wordt gesteld. Mensen die een vaccinatiebewijs nodig hebben om bijvoorbeeld op vakantie te gaan zullen dat wel zelf moeten betalen. De testcapaciteit in het centrum bedraagt 270 per dag. Om het testcentrum te runnen is er inderdaad extra personeel nodig. Maar het zijn geen mensen van de stad die het bemannen. Dat wordt allemaal geregeld via de Vlaamse Overheid.” (cn)