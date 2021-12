Dit is wat u moet weten over Koni De Winter (19), de jongste CL-basisspeler ooit bij Juventus

Bij Juventus gaat hij al jaren door het leven als de eerste Belg in de clubgeschiedenis, maar in eigen land blijft Koni De Winter (19) voor het grote publiek nog een nobele onbekende. De afgelopen jaren kon hij in Turijn met de ogen stelen van ene Giorgio Chiellini (36), maar op zijn negentiende wil De Winter nu eindelijk écht proeven van het profvoetbal. Dit is wat u moet weten over de ruwe diamant die afgelopen zomer nog in beeld was bij Club Brugge.