Voor toiletlezers en kerstbaby’s: de favorieten van de Billie-redactie

Van de boterhammendoos tot de poster of het speeltje: Billie ziet het leven in deze eindejaarsperiode rooskleurig in.

Zusjesliefde

Ann, eindredactie: “Het zal wel aan mij liggen, maar hier zag ik meteen mijn twee dochtertjes in, dus die móést ik gewoon hebben. En het leuke is: zij zien het ook. Smelten.”

Marta Abad Blay Embrace Sisters Poster A3 bij Rewind, 25 euro

rewinddesign.be

Pied-de-poule altijd cool

Lien, redactie: “Een jeans, een witte bloes en een blazer, het is misschien wel mijn favoriete outfit. En dan kan deze in pied-de-poule niet ontbreken”.

Blazer Pied de poule, 41,50 euro bij Close-up

close-up.be

Kerstbaby

Hanne, redactie: “Ik kijk dit jaar extra hard uit naar Kerstmis omdat het de eerste zal zijn met baby. En speciaal voor die gelegenheid heeft ze al een fout kerstpakje. Al weet ik nog niet of rood haar kleur zal zijn, maar de hormonen zeiden: Kopen. Nu!”

Setje Next bij Zalando, 26 euro

zalando.be

Pink-tvis

Eva, lay-out: “Té schattig, deze oudroze octopus voor het kersverse baby’tje van mijn collega.”

Trilfiguur Octopus Ocean Pink, 9,95 euro

little-dutch.com

Lunch in het roze

Aafje, lay-out: “De tijd dat middageten op het werk twee boterhammen met kaas en eentje met choco betekende, ligt lang achter ons. Geen probleem, want met de Bento-box Take a Break wordt een gezonde lunch meenemen een makkie. Ook voor foodies zoals mijn schoonzus, die als leerkracht het goede voorbeeld moet geven.”

Bento Lunchbox Tak a Break, 13,50 euro

multibazar.be

Kaartspel

Aafje, lay-out: “Ook last van een portemonnee die de vergelijking met een uit de kluiten gewassen baksteen kan doorstaan? Gooi al die overbodige rommel eens weg en schaf een Secrid aan: supercompact en toch plaats genoeg voor cash geld en alle nodige (bank)kaarten.”

Twinwallet pasjeshouder van Secrid, 79,95 euro

debijenkorf.be

Geurtjes in de wc

Aafje, lay-out: “De mannen hier in huis (sorry, het is nu eenmaal zo) brengen nogal wat tijd door op het toilet. Met wat lectuur erbij, u kent dat wel. Goed nieuws: dankzij de Rituals-geurstokjes zitten ze voortaan in een welriekende wolk te lezen. En nog beter nieuws: daar heeft de rest van het gezin achteraf ook nog iets aan.”

Precious Amber mini fragrance stick, 19,50 euro

rituals.com

