Marc Van Ranst opnieuw vrijgesproken voor laster, rechtbank kent hem schadevergoeding toe

De correctionele rechtbank in Mechelen heeft viroloog Marc Van Ranst vrijgesproken voor feiten van laster ten aanzien van de Nederlandse coronascepticus Willem Engel. Die had Van Ranst rechtstreeks gedagvaard omdat die het woord ‘virusontkenner’ in de mond had genomen tijdens een televisie-interview na een vorig proces. Opvallend: de rechtbank kende Van Ranst een schadevergoeding van 4.000 euro toe voor tergend en roekeloos geding.

Eerder had de correctionele rechtbank Marc Van Ranst al vrijgesproken voor laster ten aanzien van Engel na uitlatingen in een Nederlandse krant en op Twitter. De rechter oordeelde dat het om een drukpersmisdrijf ging en dat alleen het hof van assisen voor dergelijke misdrijven bevoegd is. Nu ging het om een interview op televisie. Na de uitspraak van het vorige proces gaf Van Ranst een interview aan VTM en zei daarin ‘Het is niet omdat meneer Engel niet graag heeft een virusontkenner te worden genoemd, dat mensen dat niet zouden mogen zeggen’.

Voor Engel was die uitspraak erover en hij dagvaardde de viroloog opnieuw voor laster.

De openbare aanklager vond dat er geen sprake was van laster, hooguit van een belediging en vroeg de vrijspraak. Voor Marc Van Ranst was de nieuwe dagvaarding een brug te ver. “Over het woord virusontkenner ben ik duidelijk: die uitspraak was onlosmakelijk verbonden met de eerste rechtszaak. Die uitspraak kwam er enkele minuten na de uitspraak toen. Hier is geen sprake van een nieuw feit”, zei hij.

“Maakte misbruik van mijn tijd”

Van Ranst riep ook een tergend en roekeloos geding in: hij vond dat het niet kon dat Willem Engel hem de ene dagvaarding na de andere stuurde. “Hij maakt misbruik van mijn tijd, maar ook van de rechtbanken met deze procedures. Hierdoor komt mijn geloofwaardigheid als academicus in het gedrang. En net daar zijn meneer Engel en zijn aanhangers op uit. Niet op het winnen van een rechtszaak”, foeterde de viroloog die meteen een schadevergoeding van 7.000 euro vroeg.

De drie rechters gaven Marc Van Ranst opnieuw gelijk en spraken hem opnieuw vrij. Ook op de vraag tot schadevergoeding werd ingegaan. Engel moet aan Marc Van Ranst een schadevergoeding van 4.000 euro betalen.

Willem Engel gaf al te kennen dat hij bij een nieuwe vrijspraak voor Marc Van Ranst zou stoppen met het versturen van dagvaardingen. Ondertussen tekende hij wel al beroep aan tegen de eerste vrijspraak van de Willebroekse viroloog.