Villa van Peter Gillis is dé kerstattractie van Pelt: “Elke zondag kijkfile”

Je kan er niet langs kijken. In de donkere straten van de villawijk licht de woning van de flamboyante parkbeheerder op als een baken van licht. De voortuin van zijn villa lijkt wel een themapark met ontelbare lichtjes en decorstukken die lijken weggeplukt uit een kerstmusical. “Vier weken hebben we eraan gewerkt. Met Nicol, de kinderen en wat vrijwilligers. Het is een hele karwei”, zegt hij tijdens een exclusieve rondleiding. “We bedenken ook helemaal zelf wat waar komt. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld hier naast het huis nog een grote kerstboom staan, maar dit jaar hebben we gekozen voor een reuzenkerststal met levensgrote beelden. Dat is leuk als de kinderen uit de buurt komen kijken.”

Bekijks

Indrukwekkend, dat is het minste wat je kan zeggen. En dat heeft zo zijn gevolgen. “Ja, de eerste fans komen al opdagen. Het gaat snel rond dat we het weer versierd hebben. Juist was er een koppel uit Helmond. Op zondag is het gewoon filerijden hier in de straat. Vanuit Nederland en Vlaanderen komen mensen een kijkje nemen. Sommigen stappen uit en nemen een fotootje. Ze vertellen hun kinderen dat de kerstman hier woont. Leuk toch? Daar doe ik het voor. Als ik zie dat de mensen genieten, heb ik ook voldoening. En ’s avonds als het donker is, vind ik het zelf ook gezellig. Ik geniet er echt wel van.” Zoals bekend is het de laatste keer op deze plek, want volgend jaar verhuist Peter mogelijk naar een andere villa die hij recent kocht een straat verderop. “En nog wat later naar het kasteel in Achel. Maar de kerstversiering blijft een jaarlijkse traditie, we willen elk jaar toch het vorige weer overtreffen”, lacht hij.

