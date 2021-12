NBA: Houston boekt tegen Brooklyn zevende zege op rij, Milwaukee verliest van Miami

James Harden was op dreef tegen zijn ex-ploeg Houston, maar beet in het zand. — © USA TODAY Sports

Bij Houston was Eric Gordon de topschutter met 21 punten, Jae'Sean Tate (ex-Antwerp Giants) lukte 10 punten. James Harden, die in januari Houston verliet voor de Nets, was goed voor 25 punten tegen zijn ex-team. Kevin Durant en LaMarcus Aldridge kregen rust bij Brooklyn, nog steeds de leider in de Eastern Conference.

Zonder de geblesseerden Bam Adebayo en Jimmy Butler wist Miami toch de scalp te pakken van de Bucks, de nummer drie in de Eastern Conference. Bij de Heat gooide Caleb Martin 28 punten door de korf.

Chicago, tweede in het Oosten, verloor met 115-92 van Cleveland. Verder haalde Washington het nipt met 116-119 van Detroit, rode lantaarn in de Eastern Conference. Kyle Kuzma maakte de verlossende driepunter in het slot van de verlenging. Golden State, de koploper in het Westen, trok aan het langste eind tegen Portland: 104-94. (belga)