Politie neutraliseert messentrekker met rubberen kogel in Gentse binnenstad

In de Limburgstraat moest het speciale interventieteam van de Gentse politie woensdagnacht een man neutraliseren met een rubberen kogel. Dat bevestigt de Gentse politiewoordvoerder Dirk De Sutter. De man werd betrapt bij een motordiefstal en bedreigde daarop enkele getuigen met een mes.

De man probeerde eerder die avond in Belfortstraat vlakbij het politiekantoor in de binnenstad een geparkeerde motorfiets te stelen. Getuigen spraken hem daarop aan en probeerden hem te overmeesteren. De man bedreigde ze met een mes en sloeg op de vlucht.

Het speciale interventieteam GIA kon man wat later tegenhouden in de Limburgstraat. Bij deze interventie loste een agent een schot met rubberen kogel om hem te neutraliseren nadat de man een verdachte poging beweging maakte. De politie kon de messentrekker daarop arresteren.

Bij het incident vielen geen gewonden. De man werd meegenomen voor verhoor. “Het onderzoek is nu in handen van het parket van Oost-Vlaanderen”, zegt politiewoordvoerder Dirk De Sutter. “Zij zullen nu moeten beslissen of de verdachte voorgeleid wordt bij de onderzoeksrechter.”