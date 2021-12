Soep met lettertjes, veel water en geen alcohol: voedingsadvies voor winterse fietsritten

Koud, koud, koud. ’t Is ineens winter. Dat vraagt om warme kleren op de fiets, uiteraard. Maar kunnen we ons ook wapenen met spek met eieren, een vette soep, en een grog met rum en honing? Of zijn dat fabels? We vragen het aan werelduurrecordhouder Victor Campenaerts, sportarts Servaas Bingé, voedingsdeskundige Marlies Huysentruyt, en wielertoerist Gert-Jan Vanneste, die, voor hij deelnam aan Weg met het Fietsbuikje goed in het beschermend lichaamsvet zat.