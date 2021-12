Studies uit Israël bewijzen dat boosterdosis bescherming duidelijk opkrikt

Een boosterprik met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech verlaagt het risico op zware ziekte of overlijden na een besmetting met het coronavirus aanzienlijk. Dat blijkt uit twee studies uit Israël, die gepubliceerd werden in de New England Journal of Medicine. De studies dateren wel van voor de ontdekking van de nieuwe omikronvariant.

Een team rond Shlomit Yaron van de Clalit Health Services in Tel Aviv vergeleek de sterftecijfers van mensen die twee mRNA-doses kregen met degenen die reeds een boosterdosis hadden gekregen. De studie omvatte gegevens van meer dan driekwart miljoen mensen, die allen ouder waren dan vijftig en bij wie de tweede prik minstens vijf maanden geleden werd gegeven. In de groep die een booster kreeg, lag het risico om te sterven aan de gevolgen van COVID-19 tien keer lager in vergelijking met de groep zonder booster.

Een ander team rond Ron Milo van het Weizmann Institute of Science in Rehovot concentreerde zich op de werkzaamheidsgraad van de boosterprik bij verschillende leeftijdscategorieën. Daarbij werden gegevens van 4,7 miljoen mensen onder de loep genomen. Milo en co vergeleken de gegevens van mensen die minstens twaalf dagen geleden een booster hadden gekregen met mensen zonder boosterdosis.

Bij de mensen die drie prikken hadden gekregen, lag het aantal bevestigde infecties ongeveer tien keer lager dan bij degenen die slechts twee prikken hadden gekregen. Een zwaar ziekteverloop bij 60-plussers kwam na een booster 17,9 keer minder vaak voor, terwijl de kans op overlijden 14,7 keer lager lag.