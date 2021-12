“Overwegend bewolkt, vanavond tijdelijk enkele opklaringen”

Vanavond kunnen er tijdelijk enkele opklaringen verschijnen.

De temperatuur loopt op naar een maximum rond +5 a +6°C en de wind waait aan gemiddeld 4 Beaufort vanuit het zuidwesten.

Ook in de nacht naar vrijdag blijft het matig waaien. Mede daardoor zal de temperatuur boven het vriespunt blijven schommelen. Maar ook de wolken hebben hier hun aandeel in want zeker in het tweede deel van de nacht zullen deze geen ruimte meer laten voor opklaringen. Tegen de ochtend bereikt er ons een regenzone vanuit het westen.

