Ontknoping in spannendste groep wordt drama voor Wolfsburg-Belgen

Groep E

FC Barcelona stond voor de quasi onmogelijk opdracht om iets te rapen op bezoek bij Bayern, dat aasde op een perfect rapport in de groepsfase. En zo geschiedde. Thomas Müller, Leroy Sané en Jamal Musiala bezorgden Der Rekordmeister een 3-0 overwinning en een 18 op 18.

Barcelona werd zo nog richting de Europa League gestuurd omdat Benfica met 2-0 won van Dynamo Kiev. Roman Yaremchuk (ex-Gent) en Gilberto scoorden voor de ploeg van Jan Vertonghen, die de hele wedstrijd speelde bij de Portugezen.

Geplaatst: Bayern, Benfica

Europa League: Barcelona

Uitgeschakeld: Dynamo Kiev

Groep F

Nog geen beslissing want de wedstrijd tussen Atalanta en Villarreal werd omwille van hevige sneeuwval uitgesteld naar donderdag (16u30). Maar door het 1-1 gelijkspel van het al geplaatste Manchester United tegen Young Boys Bern zijn die eerste twee al zeker van een verleng verblijf in Europa. Alleen moeten Atalanta (6 punten) en Villarreal (7 punten) nog uitmaken wie doorstoot in de Champions League en wie naar de Europa League moet.

Groep G

De spanning was te snijden want nog vier ploegen konden zich plaatsen voor de 1/8ste finales van het kampioenenbal. Lille stond het er beste voor, maar keek in Wolfsburg drie Belgen in de ogen: Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw en Aster Vranckx. Maar de Franse kampioen was bijzonder efficiënt en ging met 1-3 winnen in Duitsland dankzij goals van Buruk Yilmaz, Jonathan David (ex-Gent en intussen goed voor 14 goals in alle competities) en Angel Gomes.

Lille verzekerde zich zo van de groepswinst, waarna het afwachten was wie als tweede mee mocht naar de 1/8ste finales. Dat werd RB Salzburg, dat thuis met 1-0 won van Sevilla door een doelpunt van Noah Okafor. De Spanjaarden, recordwinnaars van de Europa League, eindigden de match met z’n tienen na rood voor Joan Jordan.

Geplaatst: Lille, Salzburg

Europa League: Sevilla

Uitgeschakeld: Wolfsburg

Groep H

Juventus had de ijdele hoop om nog groepswinnaar te worden, maar kwam met een halve B-ploeg aan de aftrap tegen Malmö. Onze landgenoot Koni De Winter stond voor het eerst in de basis en zag Moise Kean het enige doelpunt van de wedstrijd scoren: 1-0. Meteen goed voor groepswinst omdat Chelsea in het slot Zenit op 3-3 zag komen.

Geplaatst: Juventus, Chelsea

Europa League: Zenit

Uitgeschakeld: Malmö