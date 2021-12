Lees hier de verslagen van de inhaalspeeldag in de Limburgse voetbalreeksen

Dankzij een 8-2-zege (!) in de derby tegen Koersel nestelt Esperanza Pelt zich in de top drie van derde afdeling VV B. In de lagere reeksen won Lindelhoeven de derby tegen Grote Heide, gaf Halen forfait voor de match in Hechtel en eindigde de burenstrijd tussen Zonhoven B en Termolen onbeslist. Lees hier de verslagen van de inhaalspeeldag in het Limburgse voetbal.