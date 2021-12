Met de trein naar Thailand en een schrijn voor Goedele Wachters: dit was ‘De slimste mens’

De winnaar van woensdagavond:

Lisbeth Imbo moest eerst achtervolgen, maar ging op en over de tegenstand in de laatste rondes. Omdat ze vaker won dan Anthony Nti is ze nu al zeker van een plek in de kwartfinale.

De verliezer:

Acteur Tom Vermeir was sterk en gevat, maar stopte te snel in de filmpjesronde. In de finale hield hij gelijke tred met Jan Verheyen, maar de regisseur haalde het dankzij parate kennis.

De nieuwkomer van donderdag:

Anne-Laure Vandeputte, actrice uit Grenslanders en Red light, sluit als laatste kandidaat aan. Maandag beginnen de finaleweken.

De beste quotes:

Erik Van Looy: (na een lied dat ‘Corona’ heet) “Weet je hoe dat nummer heet? De titel associeer je met heel veel miserie. Ik kan erover meespreken.”

Tom Vermeir: “Euhm… My mother in law?”

***

Vermeir: (over hoe hij ooit de trein van Gent naar Thailand nam) “Toen ik naar huis wilde terugkeren, zei ik in het station: Een ticketje naar Gent, alsjeblief. Ze vroegen: Sintah-Pietah or Dhampeurt?”

***

Van Looy: “Tom, heb jij iets wat je aan Marc Coucke wilt verkopen?

Vermeir: “Jazeker. My mother in law.”

Het mooiste moment:

In de Open deur-ronde stelde VRT-reporter ­Riadh Bahri tot driemaal toe een vraag over zijn collega Goedele Wachters. Van de hoogtepunten in haar ­eerste journaal, tot haar ­favoriete yogaposities. Gevraagd of Bahri heimelijk iets heeft met Wachters, onthulde hij zijn living. Die was ingericht als een schrijn voor het nieuwsanker. Finaal besloot hij met de vraag: “Wat weet je over Goedele Liekens?”

De tussenstand

(dvg)