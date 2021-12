Bestuurster rijdt zich vast in wegenwerken op Terlaemenlaan

Heusden-Zolder

Aan de wegenwerken op de Terlaemenlaan, ter hoogte van de carpoolparking, in Zolder is woensdagavond een bestuurster door de signalisatie van de wegenwerken gereden en dertig centimeter lager in de uitgeholde straatbedding terechtgekomen. Vermoedelijk wilde ze de oprit van de autosnelweg oprijden maar merkte ze niet dat de weg op die plaats werd vernieuwd en kwam ze vast te zitten in de opgebroken straat.

Op de laan geldt momenteel een eenrichtingsverkeer. De op- en afritten van de E314 complex 27 Circuit Zolder zijn bereikbaar, maar enkel vanuit zuidelijke richting. De bestuurster raakte niet gewond maar de schade aan de voorkant van de wagen is groot. De bestuurster verwittigde haar familie. Zij zijn ter plaatse gekomen om haar op te vangen. Ook de lokale politie en de sleepdienst kwamen ter plaatse. (zb)