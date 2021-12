Boris Johnson moet dan toch naar Plan B grijpen: strengere coronamaatregelen in Engeland door omikronvariant

De Britse premier Boris Johnson heeft strengere coronamaatregelen voor Engeland aangekondigd. Mensen moeten bijvoorbeeld weer thuiswerken in een poging de verspreiding van de omikronvariant te vertragen. Ook wordt de mondmaskerplicht uitgebreid en is voor een bezoek aan nachtclubs en locaties met veel mensen voortaan een coronapas vereist.

Johnson benadrukte dat omikron sneller oprukt dan andere varianten. Hij had gezworen de winter door te komen zonder zijn toevlucht te nemen tot een vierde coronalockdown, maar hij hield wel een zogenoemd Plan B in reserve. Een deel van de maatregelen uit Plan B, zoals het opnieuw verplichten van mondmaskers in het openbaar vervoer en winkels, is al ingevoerd.

De omikronvariant is vastgesteld bij ruim 1.500 mensen uit 57 landen. In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe 586 besmettingen aan het licht gekomen, aldus Johnson. De meeste gevallen zijn vastgesteld in Engeland. Het werkelijke aantal besmettingen wereldwijd kan aanzienlijk hoger liggen.

Ook Denemarken neemt strengere maatregelen

Ook de Deense premier heeft een reeks maatregelen aangekondigd om de nieuwe coronagolf in het land in te dammen. Onder meer de kerstvakantie wordt verlengd in het onderwijs, het nachtleven wordt beperkt en telewerk wordt sterk aangeraden.

“We weten hoe belangrijk naar school gaan is voor het welzijn van kinderen en jongeren. Daarom voegen we een paar extra dagen toe aan de kerstvakantie, maar het plan is niet om nog een lange sluiting te hebben”, aldus Mette Frederiksen op een persconferentie. Concreet worden de kinderen op 15 december naar huis gestuurd en worden ze pas 5 januari terug verwacht.

Dansclubs en soortgelijke uitgaansgelegenheden zullen al op vrijdag moeten sluiten. Concerten met meer dan 50 staande gasten binnenshuis zullen vanaf dan ook verboden zijn. De Deense regering moedigt mensen eveneens aan om thuis te werken en om kerstfeestjes af te zeggen. Zelfs als er beperkingen worden ingevoerd, gaat het niet om een lockdown, benadrukte Frederiksen. Ze blijft geloven dat het mogelijk is om grote delen van de samenleving open te houden.

In Denemarken werden de laatste beperkende maatregelen in september opgeheven, gevolgd door een stevige opmars van het aantal besmettingen in het najaar. Onlangs was het aantal nieuwe besmettingen tot een recordhoogte van meer dan 6.000 per dag gestegen. Bovendien zijn tot nu toe 577 gevallen van de omikronvariant van het coronavirus geregistreerd in het land met vijf miljoen inwoners.